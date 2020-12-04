خالد الغندور : الزمالك لن يعود إلى الوراء ولا يحتاج إلى روشتة إنقاذ

أكد الإعلامى خالد الغندور أن نادى الزمالك لن ينهار ولن يعود إلى الوراء بعد خروجه من دورى أبطال أفريقيا وكأس مصر وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤونه.

وأضاف خالد الغندور فى تصريحات خاصة لصدى البلد: الزمالك بحاجة إلى روشتةإنقاذ بقيادة البرتغالي جايمى باتشيكو وصل إلى نهائي دوري ابطال افريقيا وحصد لقب بطل كأس الكونفدرالية ونال لقب السوبر المصري والافريقي على حساب النادى الأهلى والترجي.

تابع : ما حدث من يدخل فى إطار الأمور الطبيعية والكرة مكسب و خسارة والزمالك يمتلك اقوي فريق في قارة افريقيا.

أضاف : الزمالك يمتلك مجموعة من اللاعبين الذين يتمتعون بالشخصية والخبرات وكانوا افضل من الاهلي رغم النقص الشديد بسبب الاصابات بمختلف مسمياتها ومنها الإصابة بفيروس كورونا.

استطرد : الفارس الابيض فريق كبير و لا نريد ان تفهم الجماهبر ان الزمالك ينهار بالعكس القلعة البيضاء كبيرة للغاية ولديها فريق محترم وقوى محليا وقاريا.

وقال ايضا : الزمالك في الطريق الصحيح وليس بحاجة سوى إلى خطوات بسيطة أبرزها المحافظة علي قوام الفريق واضافات قوية لتدعيم صفوفه إلى جانب توفير الأموال والمستحقات في المواعيد فضلا عن اعلام قوي مساند الفريق الأول.

وعن مدى تأثر الزمالك بالأزمات الإدارية الحالية من ايقاف للمجلس السابق وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤونه قال الغندور :

الفارس الابيض لا لن يعود الي الوراء ان شاء الله.

يذكر أن المستشار مرتضى منصور أصدر بيانا مساء أمس الخميس جاء على النحو التالي:

إلى جماهير الزمالك العظيمة التي تطالب بالنزول إلى الشارع اليوم الجمعة احتجاجًا علي ما حدث من مؤامرة ضد نادي الزمالك ومجلس إدارته المنتخب والشرعي ذلك لن يفيد قضيتنا.

فقضيتنا عادلة وكل ما نطلبه هو العدل ورفع الظلم.

لجأنا إلى الله سبحانه وتعالى ونريد فقط أن يسمعنا فخامة رئيس الجمهورية فإذا كنا على حق ينصفنا وإن كنا على باطل يحاكمنا.

وأخيرا لن يكون الزمالك ولا رئيسه الشرعي جزء من الفوضى في مصر

وغدًا الجمعة رسالتى بالصوت والصورة ستكون موجهه لفخامة رئيس الجمهورية سأحكى له بالمستندات المؤامرة الكبرى على واحد من أكبر الأندية في أفريقيا وعلى رئيسه وأنتظر حكمه العادل بعد حكم الله الذي نخشاه وحده فهو الحق.