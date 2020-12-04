الأهلي يحتوي غضب كهربا ويعلن جاهزيته لنهائي كأس مصر

نجح سيد عبدالحفيظ مدير الكره بالأهلي في احتواء غضب محمود عبدالمنعم كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم لغضبه الشديد نتيجة مشاركته كبديل في مباراتي الزمالك والاتحاد السكندري بدوري أبطال أفريقيا وكأس مصر في اللحظات الأخيرة.

وتحدث عبدالحفيظ والجهاز الفني مع اللاعب حول الأمر بعد خروجه غاضبًا من مبارة الاتحاد السكندري حول أنه لم يعود لكامل لياقته الفنية والبدنية خاصة انه كان مصابًا بفيروس كورونا ولم يتدرب مع الفريق بشكل كافئ في الفترة الماضية وقبلها كان مصابًا وغاب عن مواجهة الوداد البيضاوي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.

ورغم غضب كهربا ، لكنه لم يفتعل ازمة وأكتفي بظهور علامات علي وجهه وعدم الاحتفال وتبادل التهاني مع زملائه عقب التأهل لنهائي كأس مصر، كما أكد الجهاز الفني لكهربا أن هناك حالة تقدير واضح منهم لحماسه الشديد مع زملائه في الفترة الماضية ودعمهم ولو من الخارج للفوز وحصد البطولات خاصة أن تلك الفترة تحتاج إلي التكاتف وليس إلي الجوانب الشخصية ولا يهم من سيشارك أساسيًا بقدر تحقيق الأهداف المرجوه.

وتفهم اللاعب الأمر تمامًا خاصة في ظل صعوبة المرحلة التي تقضي بتغليب مصلحة الفريق بهدف تحقيق البطولات والتي سيكون أولها مباراة النهائي المقرر لها مساء غد أمام طلائع الجيش بإستاد برج العرب، ويختتم الفريق الأحمر تدريباته اليوم لخوض تلك المواجهة.