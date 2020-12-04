أبرز غيابات الأهلي أمام طلائع الجيش.. كيف يسد موسيماني الثغرات في نهائي كأس مصر

ووصل فريق الأهلي إلى نهائي البطولة بعد الفوز علي الاتحاد السكندري بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد بينما وصل طلائع الجيش بعد إقصاء الزمالك في نصف نهائي البطولة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتأكد غياب وليد سليمان وأليو ديانج وأحمد ياسر ريان عن مواجهة طلائع الجيش بسبب استمرار إيجابية مسحة كورونا لديهم وذلك عقب خضوعهم إلى مسحة أمس . ومن المتوقع أن يلعب موسيماني بنفس تشكيل الأهلي أمام الزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا الذي انتهى لصالح المارد الأحمر بنتيجة هدفين مقابل هدف حيث يلعب حسين الشحات بدلا من وليد سليمان ، وحمدي فتحي بدلا من اليو ديانج ومن الممكن مشاركة أكرم توفيق ، ويلعب مروان محسن او طاهر محمد طاهر في الهجوم بدلا من احمد ياسر ريان . وكان التشكيل الأساسي لفريق الأهلي في نهائي دوري الأبطال كالتالي : حراسة المرمى: محمد الشناوي. الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - محمد هاني الوسط الدفاعي: حمدي فتحي - عمرو السولية الوسط الهجومي: جونيور أجايي - محمد مجدى "أفشة" - حسين الشحات الهجوم: مروان محسن وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها غدا السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس مصر. وضمت قائمة الأهلي 22 لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وبدر بانون ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وناصر ماهر ومحمود وحيد وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وجيرالدو ومحمد هاني.

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