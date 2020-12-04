الخليفي يرفض التعليق على اقتراب ميسي من باريس سان جيرمان

رفض ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان التعليق، على الأنباء المتدوالة بشأن اقتراب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، من الانضمام إلى باريس سان جيرمان، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

كانت تقارير صحفية ربطت ميسي بالانتقال إلى باريس سان جيرمان خلال الساعات الماضية، كما رحب النجم البرازيلي نميار دا سيلفا لاعب الفريق الباريسي بمجاورة ميسي مجددا على أرضية الملعب.

وقال ناصر الخليفي في تصريحات لبرنامج الشيرنجيتو الإسباني:" ميسي لاعبا في برشلونة، ولا أريد الحديث في هذا الأمر".

كان ميسي قرر الرحيل عن برشلونة خلال الصيف الماضي، إلا أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي السابق، أبلغ اللاعب الأرجنتيني بدفع 650 مليون يورو " قيمة الشرط الجزائي الموقع في عقده" من أجل الموافقة على رحيله. وينتهي عقد ميسي مع برشلونة، في شهر يونيو المقبل، وبالتالي يحق له التوقيع لأي نادٍ، خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، دون الرجوع لإدارة ناديه. وتبلغ القيمة التسويقية لـ ميسي 100 مليون يوور، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي. وشارك ميسي مع برشلونة في 9 مباريات في الدوري الإسباني هذا الموسم، سجل خلالهما 4 أهداف وصنع هدفين. ويستعد فريق برشلونة لمواجهة قادش غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 12، من مسابقة الدوري الإسباني. ومن المقرر أن يعود ميسي إلى قائمة برشلونة، بعد استبعاده من مباراة فرينكفاروسي المجري، التي أقيمت الأربعاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أوروبا، وانتهت بفوز البلوجرانا بثلاثية نظيفة. يذكر أن أن برشلونة يحتل المركز السابع في جدول ترتيب بمسابقة الدوري الإسباني برصيد 14 نقطة. وتقام مباريات الدوري الإسباني بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

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