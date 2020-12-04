عصام الحضري برفقة والدته من داخل المستشفى

طمأن عصام الحضري حارس مرمي المنتخب المصري السابق جمهوره على والدته، بعد تعرضها لوعكة صحية.

ونشر عصام الحضري عبر حسابه على إنستجرام صورة له مع والدته بالمستشفى بالصورة مع والدته عليها قائلا: " كُن لأُمك خادمًا وصديقًا، فهي أجملُ نساء الدنيا، وأصدقهن حُبًا لك، وأكثرهُن خوفا عليك إن غضِبت منك فهي تغضب لأجلك وليس للاانتقام كالآخرين. ".

يذكر أن الحضري قال في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "لدي يقين بأنني سوف أعود إلى الأهلي في أي منصب أو دور، رغم اعترافي بالخطأ، الذي قمت به من قبل والذي يكمن في رحيلي إلى سيون ، ولكني واثق من عودتي مرة أخرى إلى الأهلي ولكن لا أعلم الوقت الذي سأعود فيه".

وأضاف: "النادي الأهلي بيتي الدائم وعلاقتي جيدة مع كابتن محمود الخطيب ونتحدث معا دوما، والتاريخ لا يمكن أن يتم نسيانه، فحصلت على الكثير من البطولات في الأهلي وشاركت في تدوين تاريخ النادي، لذلك أثق في عودتي مرة أخرى.