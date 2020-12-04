بسبب أزمة سيارات الإسعاف.. أندية الجيزة تهدد بالانسحاب من مسابقات الناشئين

سادت حالة من الغضب بين مسؤولى الأندية ومراكز الشباب التابعة إلى منطقة الجيزة لكرة القدم بسبب أزمة سيارات الإسعاف فى مسابقات الناشئين الموسم الجديد.

ووضعت منطقة الجيزة لكرة القدم الأندية ومراكز الشباب في ورطة بعد إلزامها بتأجير سيارات إسعاف لجميع مباريات فرق الناشئين سواء في دوري المنطقة أو تصفيات القطاعات.

وأرسل ماهر عبد العزيز المدير التنفيذي لمنطقة الجيزة لكرة القدم،مؤخرا، خطابا إلى الأندية ومراكز الشباب المشاركة فى مسابقات الناشئين بالمنطقة تضمن إلزام مسؤوليها بتواجد سيارات الإسعاف خلال المباريات.

وتدرس العديد من الأندية ومراكز الشباب الإنسحاب من بطولات الناشئين هذا الموسم نظرا لتكبدها تكاليف باهظة جراء استقدامها سيارات الإسعاف خلال المباريات التي تشارك بها فى ظل ندرة الموارد المالية وقلة الدعم الوارد من وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة.

يذكر أن اتحاد الكرة قرر اتخاذ إجراءات صارمة في لوائح مسابقات الناشئين والخاصة بوجود سيارات الإسعاف في المباريات بعد واقعة وفاة أكرم حفيلة مدرب فارسكور بأزمة قلبية خلال مباراة فريقه بدورة الترقي المؤهلة للقسم الرابع 2020 وما شهدته المباراة بعدم وجود سيارة إسعاف، وأخطر اتحاد الكرة الأندية المشاركة في دوري الجمهورية للناشئين بإعتبار الفريق صاحب الملعب مهزوما 3-0، حال عدم وجود سيارة إسعاف في المباراة.

وطالب اتحاد الكرة ، الفريق صاحب الملعب بتوفير سيارة إسعاف مجهزة وتوفير نقالتين داخل الملعب وتوفير الأطقم الطبية وأن النادي صاحب الملعب هو المسئول عن إعداد وتجهيز الملعب والحصول علي الموافقات الأمنية لإقامة المباريات بالملعب وأن جميع مباريات دوري الجمهورية تقام بدون جماهير.

وتنظم إدارة القطاعات الرئيسية بإتحاد الكرة ، بطولات دوري الجمهورية للناشئين مواليد 1999 و2001 و2003 و2006 موسم 2020 -2021 بنظام المجموعات نظرا لضيق الوقت.

ويشارك في بطولة الجمهورية مواليد 1999 و2001 و2003 ، عدد 17 فريقا بكل مسابقة ، بينما يشارك في بطولة مواليد 2006 عدد 13 فريقا.