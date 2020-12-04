نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيس يقترب من الإعلان عن إقالة مدربه باتريك فييرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم أن نادي نيس سيطيح بمدربه اليوم الجمعة بعد سلسلة من النتائج المحبطة.

وأكدت وكالة الأنباء الفرنسية أن نادي نيس الفرنسي بصدد إقالة مدربه باتريك فييرا من منصبه اليوم الجمعة، بسبب النتائج السيئة في الآونة الأخيرة محليًا وقاريًا.

وأشار المصدر إلى أن الحصة التدريبية الجمعة ستتم بإشراف مساعدي فييرا، وهما أدريان اورسيا وفرديريك جيوريا.

وسقط نيس امام بايرليفركوزن الالماني 2-3 في عقر داره في مسابقة الدوري الاوروبي مساء الخميس ليبدد آخر امل له ببلوغ الدور الـ32، كما أنه تكبد خسارته الخامسة تواليا في مختلف المسابقات.

وكان نيس حل سابعا ثم خامسا في الموسمين الأولين لفييرا على رأس الجهاز الفني، لكنه يحتل المركز الحادي عشر حاليا في الدوري الفرنسي.

وتميز فييرا (44 عاما) بمسيرة لافتة مع أرسنال الإنجليزي، احرز خلالها لقب الدوري ثلاث مرات، فيما احرز لاعب الوسط الدفاعي لقبي كأس العالم مع منتخب بلاده في 1998 وكأس أوروبا 2000.