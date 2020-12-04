نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في نهائي كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي النادي الأهلي، مع منافسه طلائع الجيش، يوم غد السبت في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات نهائي كأس مصر.

وستقام المباراة بين النادي الاهلي وطلائع الجيش في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وقد توج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا في الفترة الأخيرة على حساب نادي الزمالك، وذلك بعد الفوز عليه في المباراة النهائية بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

يذكر أن المارد الأحمر قد صعد لهذا الدور بعد الفوز على الاتحاد السكندري 2-1 بنصف النهائي، بينما أطاح طلائع الجيش بنادي الزمالك.