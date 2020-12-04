الطرد والغرامات والإنذارات.. أبرز بنود لائحة الدوري المصري الجديد

أعلنت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني عن شروط ولائحة مسابقة الدورى الممتاز في الموسم الجديد.

جاءت ابرز بنود لائحة الدورى الجديد إيقاف اى لاعب يحصل على ثلاث بطاقات صفراء ولا يشترط أن تكون الإنذارات بشكل متتالي فى المسابقة المحلية.

كما تضمنت اللائحة فى الدورى الجديد اعتبار اللاعب موقوفا بشكل تلقائي فى حال حصوله على بطاقة حمراء وطرد مباشر فى أى مباراة دون الانتظار للإعلان عن العقوبة من جانب لجنة الانضباط في اتحاد الكرة.

وشملت لائحة الدورى الجديد تحمل اى نادي الغرامات المالية التى يتم توقيعها علي اى عنصر من عناصر الفريق سواء لاعبا أو مدربا أو اداريا وخصمها من مستحقاته المالية لدى اتحاد الكرة.

و ابرزت بنود لائحة الدورى الجديد البند الخاص باللاعب المنتقل إلى اى نادي ٱخر وحصل على إنذارات وبطاقات حمراء واكدت استمرار العقوبات عليه وتنفيذها فى وقت لاحق بعد انضمامه إلى فريقه الجديد ومشاركته فى المسابقات المحلية.

وتطرقت بنود اللائحة إلى أنه فى حالة استمرار مسابقة كأس مصر وتداخلها مع مباريات الدوري الجديد لا تحتسب الانذارات التى حصل عليها اللاعبين أو أى عنصر من عناصر المنظومة الرياضية ويستثنى من ذلك حالات الطرد حيث يتم تطبيقها فى المباراة التالية مباشرة.

يذكر أن مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة أكد أنه لن يتم تأجيل أى مباراة فى الموسم الجديد بسبب حالات «كورونا»، إلا إذا وصل عدد حالات الإصابات إلى 16 لاعبا.

وأشار إلى أنه سيتم تغريم النادى الذى يصل إلى هذا العدد من الإصابات لاعتباره إهمالا طبيا.

وقال مازن مرزوق أن تكاليف المسحات تقع على الأندية وهو ما اعترضت عليه الأندية خلال الاجتماع.

وأضاف أنه لن يتم بدء أى مباراة فى الدورى بدون سيارة إسعاف، وحال عدم وجودها، سيلغي الحكم المباراة واعتبار الفريق صاحب الملعب مهزوما، مؤكدا أنه حال تأخر سيارة الإسعاف قبل المباراة بـ20 دقيقة سيتم تغريم النادى صاحب المباراة.