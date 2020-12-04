بعد ليفربول.. مانشستر يونايتد ينضم لصراع التعاقد مع راموس

وذكرت إذاعة " أوندا أوسيرا" الإسبانية، أن نادي مانشستر يرغب في ضم سيرجيو راموس، خلال الميركاتو الصيفي من أجل تدعيم خط دفاعه.
وتابعت الإذاعة الإسبانية، أن راموس يدرس الرحيل عن ريال مدريد، والانتقال إلى الدوري الإنجليزي خلال الموسم المقبل.
وأشارت الصحيفة، إلى أن راموس يمتلك عروض حالية من الدوري الإنجليزي والإيطالي.
كانت تقارير صحفية إنجليزية أشارت مؤخرا، إلى اهتمام نادي ليفربول الإنجليزي، بالتعاقد مع سيرجيو راموس، خلال فترة الإنتقالات الصيفية.
وأوضحت التقارير، أن ليفربول يعاني من مشاكل دفاعية بسبب إصابة فان دايك وجو جوميز، وغيابهم عن الريدز معظم الموسم.
وأوضح التقارير، أن تعاقد ليفربول مع راموس، سيكون مثيرا للجدل، بسبب أزمته مع محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018.
وتسبب راموس في إصابة قوية لـ محمد صلاح " خلع في الكتف" الأيسر، في نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2018، مما تسبب في توتر العلاقة بين الثنائي منذ ذلك الوقت.
في سياق آخر، أكد نادي ريال مدريد، الأحد، الماضي، أن هازارد لاعب الفريق يعاني من إصابة عضلية وسيغيب عن الفريق لفترة من الوقت دون تحديد مدة تلك الفترة.
وأشارت وسائل الإعلام الإسبانية إلى أن هازارد سيتغيب عن ريال مدريد لفترة تتراوح بين 15 لـ 20 يومًا.
يذكر أن هازارد انتقل لصفوف ريال مدريد صيف العام الماضي، قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي، مقابل أكثر من 100 مليون يورو.
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