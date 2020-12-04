لائحة الدوري المصري الجديد.. تحسم مصير الأهداف الأكثر جدلية وعدد ميداليات البطل

أعلنت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني عن شروط ولائحة مسابقة الدورى الممتاز في الموسم الجديد.

وكشفت لجنة المسابقات فى الجبلاية عن تفاصيل المادة الخامسة الخاصة بالاهداف الجدلية فى المسابقات المحلية التى جاءت على النحو التالي:

تقوم لجنة المسابقات فى الجبلاية بتسجيل اللاعب الذى أحرز هدفا فى إحدى المباريات بالمسابقة المحلية.

وفى حالة وجود هدف اثير حوله جدلا ولم يتم التعرف على هوية اللاعب الذى أحرزه يتم تشكيل لجنة بحضور حكم اللقاء لمراجعة شريط المباراة من أجل تحديد هوية صاحب الهدف.

وخصصت لجنة المسابقات فى لائحة الدورى الجديد بندا فى المادة الخامسة لتنظيم تسليم الميداليات الفريق البطل ومنحه ٥٠ ميدالية على ألا يحتسب اللقب للاعب الذى لم يشارك فى ٣ مباريات بصفوف الفريق البطل خلال الموسم الكروى.

يذكر أن مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة أكد أنه لن يتم تأجيل أى مباراة فى الموسم الجديد بسبب حالات «كورونا»، إلا إذا وصل عدد حالات الإصابات إلى 16 لاعبا.

وأشار إلى أنه سيتم تغريم النادى الذى يصل إلى هذا العدد من الإصابات لاعتباره إهمالا طبيا.

وقال مازن مرزوق أن تكاليف المسحات تقع على الأندية وهو ما اعترضت عليه الأندية خلال الاجتماع.

وأضاف أنه لن يتم بدء أى مباراة فى الدورى بدون سيارة إسعاف، وحال عدم وجودها، سيلغي الحكم المباراة واعتبار الفريق صاحب الملعب مهزوما، مؤكدا أنه حال تأخر سيارة الإسعاف قبل المباراة بـ20 دقيقة سيتم تغريم النادى صاحب المباراة.