الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح خارج قائمة المرشحين لجائزة لاعب الشهر

أعلنت رابطة الدوري الدوري الإنجليزي لكرة القدم، عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، خلال شهر نوفمبر الماضي.

وشهدت قائمة المرشحين غياب النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي.

وضمت قائمة المرشحين كلا من بن تشيلويل " تشيلسي"، جاك جريليش " أستون فيلا"، برونو فيرنانديز " مانشستر يونايتد" ، إيميل هويبيرج " توتنهام" أنجيلو اوجبونا " وست هام"، وارد براوس " ساوثهامبتون.

كان محمد صلاح أصيب بفيروس كورونا خلال تواجده في معسكر منتخب مصر، منتصف الشهر الماضي لخوض مواجهتي توجو، ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2022 التي ستقام في الكاميرون.

وتعافى محمد صلاح من فيروس كورونت، من فيروس كورونا، مؤخرا، وعاد للمشاركة مع فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي.

يذكر أن مصدر بنادي ليفربول، أكد لـ "دوت الخليج" أن يورجن كلوب غاضب، بشدة من محمد صلاح، لأنه لم يلتزم بالإجراءات الاحترازية خلال حفل زفاف شقيقه، لكنه في نفس الوقت حزين على اللاعب".