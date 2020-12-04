فى حالة الإلغاء.. لائحة الدورى الجديد تستعين بالجدارة الرياضية والمادة الرابعة لحسم البطل

أعلنت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني عن شروط ولائحة مسابقة الدورى الممتاز في الموسم الجديد.

وكشفت لجنة المسابقات فى الجبلاية عن تفاصيل المادة ١٩ و٢٠ فى لائحة الدورى الجديد التى جاءت على النحو التالي:

تلتزم جميع الأندية فى المسابقة المحلية باستخدام الكرة الموحدة من بداية الموسم حتى انتهاءه والتى يتسلمها كل مندوب نادي قبل انطلاق البطولة المحلية.

فى حالة إلغاء الدورى الممتاز لأسباب قهرية قبل خوض ١٥٣ مباراة من اصل ٣٠٦ مجموع مباريات المسابقة المحلية يتم اعتبار المسابقة كان لم يكن ويتم إلغاؤها وإخطار الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف وإرسال الأربع أندية من الموسم الماضى للمشاركة فى دورى ابطال افريقيا وكأس الكونفيدرالية.

وفى حالة إلغاء الدورى المحلي بعد خوض عدد المباريات سالفة الذكر يتم اللجوء إلى تطبيق مبدأ الجدارة الرياضية قبل الانتهاء من الترتيب واعتبار الفريق بطلا للمسابقة المحلية وإرسال الفرق فى المربع الذهبي خلال توقيت إلغاء الدورى المحلي إلى الكاف لاعتماد مشاركتهم فى بطولات الكاف.

وفى حالة تساوى الفرق فى عدد النقاط والأهداف بعد اللجوء إلى تطبيق مبدأ الجدارة الرياضية يتم الاستعانة بالمادة الرابعة فى اللائحة.

يذكر أن مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة أكد أنه لن يتم تأجيل أى مباراة فى الموسم الجديد بسبب حالات «كورونا»، إلا إذا وصل عدد حالات الإصابات إلى 16 لاعبا.

وأشار إلى أنه سيتم تغريم النادى الذى يصل إلى هذا العدد من الإصابات لاعتباره إهمالا طبيا.

وقال مازن مرزوق أن تكاليف المسحات تقع على الأندية وهو ما اعترضت عليه الأندية خلال الاجتماع.

وأضاف أنه لن يتم بدء أى مباراة فى الدورى بدون سيارة إسعاف، وحال عدم وجودها، سيلغي الحكم المباراة واعتبار الفريق صاحب الملعب مهزوما، مؤكدا أنه حال تأخر سيارة الإسعاف قبل المباراة بـ20 دقيقة سيتم تغريم النادى صاحب المباراة.