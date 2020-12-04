أفشة يحتفل بعيد ميلاد والده: أبويا وحبيبي

احتفل محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي بعيد ميلاد والده عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر أفشة عبر خاصية استوري بحسابه على انستجرام صورة له مع والده مرتديا عباءة، وعلق عليها قائلا "ابويا وحبيبي كل سنة وانت طيب".

وحقق النادي الأهلي بطولة دورى أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد الفوز على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة النهائية.

جاء ذلك بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، الذي تولى المهمة منذ شهرين تقريبا لينجح في حصد بطولة الدورى المصري وبطولة دورى أبطال أفريقيا، والتى تمتلك طابعا خاصا في صدور جماهير "التالتة شمال".

وعاندت الجميلة السمراء خزائن بطولات النادي الأهلي طوال الفترة الماضية، حيث وصل الأحمر إلى النهائي مرتين عامي 2017 و2018 وفشل في تحقيق اللقب التاسع.

وكان آخر تتويج للنادي الأهلي بالبطولة الأفريقية عام 2013، حيث حقق الفوز على منافسه أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.