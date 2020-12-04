بسبب كورونا.. لائحة الدورى الجديد تحسم عدد اللاعبين المصابين وتأجيل المباريات

أعلنت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني عن شروط ولائحة مسابقة الدورى الممتاز في الموسم الجديد.

وكشفت لجنة المسابقات فى الجبلاية عن تفاصيل المادة ١٧ و١٨ الخاصة بتأجيل اى مباراة فى الدورى الجديد حال تعرض لاعبي الفريق للإصابة بفيروس كورونا التى جاءت على النحو التالي:

لا يتم تأجيل اى مباراة فى الدورى الجديد الا بعد ثبوت إصابة ١٩ لاعبين بفيروس كورونا على أن الا يتم احتساب اى عنصر فى الجهاز الفني والطبي والإدارى ضمن اعداد المصابين.

يتعين على الفريق المضيف توفير سيارة إسعاف وإرسال هوية المنسق الخاص بالمباراة المسؤل عن تنظيمها فى المسابقة المحلية.

يحب حضور المدير الفني للمؤتمر الصحفى الذى يعقب انتهاء اى مباراة ولا يحق للنادى ارسال اى عنصر من عناصر الجهاز الفني الا فى حالة الطرد للمدير الفني أو الايقاف ويمكن لمسؤلى النادى فى هذه الحالة ارسال مساعد المدرب للتواجد فى المؤتمر الصحفي.

يذكر أن مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة أكد أنه لن يتم تأجيل أى مباراة فى الموسم الجديد بسبب حالات «كورونا»، إلا إذا وصل عدد حالات الإصابات إلى 16 لاعبا.

وأشار إلى أنه سيتم تغريم النادى الذى يصل إلى هذا العدد من الإصابات لاعتباره إهمالا طبيا.

وقال مازن مرزوق أن تكاليف المسحات تقع على الأندية وهو ما اعترضت عليه الأندية خلال الاجتماع.

وأضاف أنه لن يتم بدء أى مباراة فى الدورى بدون سيارة إسعاف، وحال عدم وجودها، سيلغي الحكم المباراة واعتبار الفريق صاحب الملعب مهزوما، مؤكدا أنه حال تأخر سيارة الإسعاف قبل المباراة بـ20 دقيقة سيتم تغريم النادى صاحب المباراة.