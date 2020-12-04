محمد الحنفي يقترب من إدارة نهائي كأس مصر

اقترب محمد الحنفي من إدارة مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي وطلائع الجيش، المقرر لها، غدا، السبت، على ملعب برج العرب.

وقال مصدر باتحاد الكرة لصدى البلد، أن محمد الحنفي أصبح الأقرب لإدارة نهائي كأس مصر، وينافسه كلا من إبراهيم نور الدين وجهاد جريشة.

وتأهل المارد الأحمر بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني على حساب الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف فيما نجح طلائع الجيش فى تخطى عقبة الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف. كان مصدر باتحاد الكرة أكد لـ دوت الخليج، أن اللجنة الرئيسية استبعدت الاستعانة بالثنائى محمد معروف ومحمود البنا لإدارة لقاء نهائى كأس مصر نظرا لسابق إدارتهما مباراتي نصف نهائى مسابقة الكأس بين الزمالك والطلائع والأهلي وزعيم الثغر. أردف: كما خرج الحكم الدولى محمد عادل من قائمة الحكام المرشحين لإدارة نهائى كأس مصر نظرا لسفره إلى الجزائر للمشاركة فى إدارة إحدى مباريات تصفيات بطولة أمم أفريقيا 2021 فى الكاميرون. تابع: واستبعدت اللجنة الرئيسية للحكام فى اتحاد الكرة أيضا الدولي أحمد الغندور نظرا لسفره أيضا إلى تونس للمشاركة ضمن الأطقم التحكيمية المقرر أن تدير مباريات دورة شمال إفريقيا التى يشارك خلال منافساتها منتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين والمؤهلة إلى أمم إفريقيا للشباب فى موريتانيا مطلع العام المقبل. أوضح أن الإصابة بفيروس كورونا تسببت فى استبعاد الحكم الدولي أمين عمر من الترشيح لإدارة مباراة نهائى كأس مصر بين الأهلي وطلائع الجيش ودخوله فى العزل المنزلى من أجل الخضوع إلى بروتوكول العلاج تحت إشراف وزارة الصحة. نوه إلى أن الحكم الدولي جهاد جريشة له ذكريات وأزمات فى المباريات التى يديرها ويكون النادى الأهلي طرفا فيها لافتا إلى أن مسئولى النادى الأحمر لا يفضلون الاستعانة بجريشة لإدارة لقاء نهائى الكأس غدا السبت.

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