المادة ٢٤.. لائحة الدورى الجديد تحسم الجدل حول مباراة السوبر المصرى

أعلنت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني عن شروط ولائحة مسابقة الدورى الممتاز في الموسم الجديد.

وكشفت لجنة المسابقات فى الجبلاية عن تفاصيل المادة ٢٤ الخاصة ب تنظيم مباراة كأس السوبر المصرى واللجوء إلى القضاء التى جاءت على النحو التالي:

تقام بطولة كأس السوبر المصرى بين بطل الدورى الممتاز وبطل كأس مصر وفى حال فوز بطل الدورى ببطولة الكأس يقام لقاء السوبر بين بطل الدورى ووصيف كأس مصر.

وفى حالة عدم خوض وصيف كاس مصر مباراة السوبر المصري يتم اختيار بطل الدورى الممتاز ووصيف الدورى المصرى للمشاركة فى بطولة السوبر المصرى وفى الحالات الأخرى يقوم اتحاد الكرة بتحديد هوية الطرف الآخر مع بطل الدورى لإقامة لقاء السوبر المصري.

فى حالة إلغاء بطولة الدورى أو كأس مصر لأى سبب من الأسباب دون احتساب بكل المسابقة المحلية يحق لاتحاد الكرة اختيار الفرق التى تشارك فى بطولة السوبر المصرى.

يحدد اتحاد الكرة مكافآت بطولة السوبر المصري على أن يكون من حقه كافة الحقوق التسويقية للقاء السوبر المصرى.

فى حالة انتهاء الوقت الأصلي لمباراة السوبر المصرى بنتحية التعادل يتم الاحتكام إلى ركلات الجزاء مباشرة دون خوض اىة أشواط إضافية.

يذكر أن مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة أكد أنه لن يتم تأجيل أى مباراة فى الموسم الجديد بسبب حالات «كورونا»، إلا إذا وصل عدد حالات الإصابات إلى 16 لاعبا.

وأشار إلى أنه سيتم تغريم النادى الذى يصل إلى هذا العدد من الإصابات لاعتباره إهمالا طبيا.

وقال مازن مرزوق أن تكاليف المسحات تقع على الأندية وهو ما اعترضت عليه الأندية خلال الاجتماع.

وأضاف أنه لن يتم بدء أى مباراة فى الدورى بدون سيارة إسعاف، وحال عدم وجودها، سيلغي الحكم المباراة واعتبار الفريق صاحب الملعب مهزوما، مؤكدا أنه حال تأخر سيارة الإسعاف قبل المباراة بـ20 دقيقة سيتم تغريم النادى صاحب المباراة.