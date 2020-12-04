المادة ٢٢.. لائحة الدوري الجديد تحظر الاعتراض على الحكام وتمنع اللجوء للقضاء

أعلنت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني عن شروط ولائحة مسابقة الدورى الممتاز في الموسم الجديد.
وكشفت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة عن تفاصيل المادة ٢٢ الخاصة بالاحتجاج على حكم المباراة واللجوء إلى القضاء التى جاءت على النحو التالي:
يحظر على أن نادي تقديم أى احتجاج على قرارات حكم المباراة كما يمنع على الأندية اللجوء إلى القضاء العادى وفقا للوائح اتحاد الكرة والاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا.
وحددت لائحة الدورى الجديد مواعيد تقديم الاحتجاج الرسمي من جانب الأندية إلى اتحاد الكرة بعد انتهاء اللقاء ب ٤٨ ساعة وإذا ما تعارضت المواعيد مع العطلة الرسمية يتم تقديمها بعد انتهاء الإجازة.
وكشفت لائحة الدورى الجديد عن قيمة تقديم اى نادي الاحتجاج الرسمي إلى الجبلاية بواقع ١٠ آلاف جنيه.
وكان مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة أكد أنه لن يتم تأجيل أى مباراة فى الموسم الجديد بسبب حالات «كورونا»، إلا إذا وصل عدد حالات الإصابات إلى 16 لاعبا.
وأشار إلى أنه سيتم تغريم النادى الذى يصل إلى هذا العدد من الإصابات لاعتباره إهمالا طبيا.
وقال مازن مرزوق إن تكاليف المسحات تقع على الأندية وهو ما اعترضت عليه الأندية خلال الاجتماع.
وأضاف أنه لن يتم بدء أى مباراة فى الدورى بدون سيارة إسعاف، وحال عدم وجودها، سيلغي الحكم المباراة واعتبار الفريق صاحب الملعب مهزوما، مؤكدا أنه حال تأخر سيارة الإسعاف قبل المباراة بـ20 دقيقة سيتم تغريم النادى صاحب المباراة.
ومن المقرر أن يرسل اتحاد الكرة اللائحة النهائية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قبل 9 ديسمبر المقبل،حيث تنص لائحة الفيفا على إرسال اللائحة بعد 10 أيام من عقد الجمعية العمومية والتى أقيمت يوم 29 نوفمبر الماضي، وتشهد اللائحة خلافا حول بند الـ8 سنوات حتي الآن، وهل سيتم تطبيقه بأثر رجعي من عدمه، خاصة أن معظم أعضاء الجمعية العمومية طلبوا تطبيق البند من جديد فى الانتخابات القادمة، بينما هناك قلة تطلب تطبيقه بأثر رجعي.
من جهة أخرى، استقر عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على تشكيل لجنة داخل الجبلاية للتجهيز لمئوية اتحاد الكرة في ديسمبر وتحديدًا يوم 3 من نفس الشهر حيث تأسس اتحاد الكرة في عام 1921، وانضم بعدها بعامين إلى الاتحاد الدولي في 1923، حيث يبحث مسئولو اللجنة الخماسية عن مباراة ودية أمام أحد المنتخبات العالمية ، أو التجهيز لمواجهة منتخب يضم نجوم العالم من المعتزلين.
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