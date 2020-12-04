بعد رغبة باتشيكو..الزمالك يجدد اهتمامه بضم مدافع بيراميدز

كشف مصدر بنادي الزمالك عن اهتمام مسؤولي القلعة البيضاء بحسم صفقة عبد الله بكري مدافع فريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم دفاع الفريق الأبيض بناء على طلب البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق.

وكان المجلس السابق للقلعة البيضاء حصل على توقيع اللاعب منذ فترة قبل أن يتم حل مجلس الإدارة وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي في الفترة الحالية.

ويضم دفاع الفريق الأبيض في الفترة الحالية كل من محمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام .