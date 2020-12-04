محمود الخطيب يدعم الأهلي قبل نهائي كأس مصر

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أحمد جودة - القاهرة - يحضر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، مباراة الفريق الأول لكرة القدم غدًا أمام نظيره طلائع الجيش والمقرر إقامتها على ستاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس مصر.

وقرر بيبو ومجلس النادي الأحمر حضور مباراة الغد أمام طلائع الجيش من أجل مساندة فريق الكرة في مباراة الغد أملا في التتويج بلقب بطولة كأس مصر والغائبة عن دولاب بطولات النادي الأهلي منذ عام 2016.

ويحرص الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي على حضور مباريات فريق الكرة في الفترة الأخيرة من أجل مساندة الفريق الأحمر في المباريات.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش مساء غد السبت على ستاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس مصر.