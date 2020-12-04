تعرّف على قائمة غزل شبين في الموسم الجديد بالقسم الثالث

وتشهد قائمة الغزل تواجد 6 لاعبين بالقائمة الأولى وهم، محمد جمال حدوته، محمد أحمد عبد الغني، مصطفى جمال، محمود محمد عبد النعيم جرودو، ابراهيم حامد العشماوي، إسلام فرج، وخرج من القائمة يوسف حمدي الذي إنضم لميت خاقان.



ويتواجد في القائمة الثانية 13 لاعب جديد وهم، محمد أبو علي حارس الدخان، محمود الجابري حارس التأمين، مصطفى سالم ريشة مدافع سرس والشمس، مؤمن قصري وعلاء السعيد لاعبا صيد المحلة، أحمد يحي لاعب وسط ميت خاقان، إسلام رمضان ظهير أيمن المالية، أحمد سعد لاعب مليج وقويسنا، محمود براني ظهير أيسر الزمالك والإتصالات، محمد مجدي زوبع صانع ألعاب كوم حماده وأكتوبر، فتحي جمال لاعب ميت خاقان، بجانب التجديد للثنائي أحمد قاسم ومصطفى عادل كولا.



ويتواجد بصفوف الغزل مجموعة من الناشئين منهم، ابراهيم زتونه، وميدو، وحسن عمار، ومحمود عبد العزيز، وعلاء فوده، ورفعت دياب، وخالد مخلوف، وعلي الجندي.