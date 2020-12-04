نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اللجنة الأوليمبية تكشف حقيقة الخطاب المزور للاتحاد الإفريقي بشأن استبعاد الشمرلي وهويدا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى مصدر مسئول باللجنة الأوليمبية المصرية تلقى اللجنة أى خطابات من المغربية بشرى حجيج رئيسة الاتحاد الأفريقى للكرة الطائرة منذ انتخابها وحتى الآن ، مشيرا إلى أن هناك خطابا منسوبا إلى بشرى حجيج تطالب فيه اللجنة الأوليمبية باستبعاد شريف الشمرلى رئيس لجنة المدربين السابق بالاتحاد الأفريقى والذى كان يعمل متطوعا ، وهويدا مندى المدير التنفيذى للاتحاد من انتخابات اتحاد الكرة الطائرة المصرى التى تجرى يوم 11 ديسمبر الجارى ، لعدم حصولهما على خطاب من الاتحاد الإفريقى يفيد إبراء ذمتهما المالية من الاتحاد ، على الرغم من عدم وجود ذلك فى لائحة الاتحاد الإفريقى ، فضلا عن أن انتخابات الطائرة سوف تجرى طبقا للوائح الاتحاد المصرى للعبة وقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 .

قال المصدر أن مجلس إدارة الاتحاد الأفريقى للكرة الطائرة السابق والذى كان يرأسه الدكتور عمرو علوانى قد قام بتسليم الاتحاد بالكامل ، وتم التسليم بأوراق ومحاضر رسمية ، فى وجود لجنة رفيعة المستوى ، فضلا عن المستشار القانونى الخاص ببشرى حجيج ، عدا المبالغ المالية فى البنوك والتى يلزم لتحويلها إلى المغرب ، قيام بشرى بفتح حساب بنكى فى أحد البنوك المغربية مقر الاتحاد الجديد ، وإرسال رقم الحساب إلى وزارة الشباب والرياضة المصرية لاعتماده تمهيدا لتحويل المبلغ المالى فى حساب الاتحاد الجديد .

أضاف المصدر أن الخطاب الذى يتم تداوله مكتوب باللغة العربية مع أن اللغتين الرسميين للاتحاد الأفريقى للكرة الطائرة الفرنسية والإنجليزية فقط ، فضلا عن أن الخطاب غير مختوم بختم الاتحاد ، وغير ممهور بتوقيع بشرى حجيج ، مما يؤكد أنه خطابا مزورا كالعادة ، بعد أن تلقت اللجنة من قبل خطاب مزور منسوب إلى الاتحاد الدولى للكرة الطائرة ، يطالب فيه بتعيين لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد المصرى للكرة الطائرة برئاسة فؤاد عبد السلام ، كما حمل الخطاب تهديد بأنه فى حالة عدم قيام اللجنة الأوليمبية تعيين اللجنة المؤقتة المذكورة فى الخطاب سيتم إيقاف اللعبة فى مصر ، وبعد قيام اللجنة الأوليمبية بالتحرى عن حقيقة الخطاب ، اكتشفت أنه مزورا بعد أن أكد المستشار القانونى للاتحاد الدولى بأنه لم يخرج خطاب بهذه الصيغة من الاتحاد الدولى .

أكد المصدر الذى أجرى اتصالا بعماد البنان سكرتير عام اتحادات اللجان الأوليمبية الإفريقية ، والذى كان ضمن اللجنة التى تابعت عملية التسليم والتسلم وشهدت عليها ، لمعرفة حقيقة الخطاب ، والذى أفاد أن اللجنة ، وبشرى حجيج إبرأت الذمة المالية لمجلس الإدارة وجميع العاملين بالاتحاد الأفريقى بأوراق رسمية ، وضمت اللجنة كل من بشرى حجيج ، والتشادى إدريس ديكونى النائب الأول لرئيس الاتحاد الأفريقى ، والبوركينى كاسمير ساودجوا النائب الثانى لرئيس الاتحاد الأفريقى ، والنيجيرى هابو جميز أمين صندوق الاتحاد السابق وأمين صندوق اتحاد اللجان الأوليمبية الافريقية وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولى للكرة الطائرة ، والغينى مورى كيتا النائب الأول لرئيس الاتحاد السابق ،وسايمون ستيفين الجنوب افريقى رئيس اللجنة القانونية بالاتحاد ، وسكرتير اللجنة القانونية بالاتحاد الدولي ، وهويدا مندى المدير التنفيذى للاتحاد ، ومحمد مصطفى المدير المالى ، ومحمد شرف المدير المالى لبشرى حجيج ، والمؤمن محمد المدير الإدارى ، واللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد اللجان الأوليمبية الافريقية ، وعماد البنان سكرتير الاتحاد ، حيث تسلم الاتحاد ثمانية الالف كورة ، و10 اجهزة كمبيوتر ، وملاعب ، وتشيرات ، و150 عربية التى تحمل الكور فى الملاعب ، وكافة الأوراق والمستندات الورقية ، بالإضافة إلى اسطوانات مدمجة تحمل كل ما تحتوية تلك المستندات والأوراق من معلومات وارقام محاسبية ، والتى تمت بمعرفة شركة سويسرية متخصصة فى المراجعة المحاسبية ، راجعت جميع امور الاتحاد بمعرفة الاتحاد الدولى للعبة .

واختتم مصدر اللجنة الأوليمبية بأنه سوف يتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد من قام بتزوير هذا الخطاب ، ومن شارك معهم ، بعد معرفة الشخص الذى قام بكتابته من خلال جهاز الكمبيوتر ، والذى تم طبعه بنظام PDF ، لكشف المزورين الذين يريدون تكدير الوضع الرياضى فى مصر ، ويسئون للرياضة المصرية وأبناء الشعب المصرى العريق .