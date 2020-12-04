نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسالة جديدة من مرتضى منصور لجماهير الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق على توجيه رسالة إلى جماهير الفارس الأبيض بعد رحيل المجلس وإسناد المهمة للجنة مشكلة من 3 قضاة.

وكتب مرتضى منصور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إلى جماهير الزمالك العظيمة التي تطالب بالنزول إلى الشارع اليوم الجمعة احتجاجًا علي ما حدث من مؤامرة ضد نادي الزمالك ومجلس إدارته المنتخب والشرعي ذلك لن يفيد قضيتنا".

وواصل: "فقضيتنا عادلة وكل ما نطلبه هو العدل ورفع الظلم".

وأضاف: "لجأنا إلى الله سبحانه وتعالى ونريد فقط أن يسمعنا فخامة رئيس الجمهورية فإذا كنا على حق ينصفنا وإن كنا على باطل يحاكمنا".

واستكمل: "أخيرا لن يكون الزمالك ولا رئيسه الشرعي جزء من الفوضى في مصر".