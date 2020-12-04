نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دي روسي وفان دير فارت يشاركان في سحب قرعة تصفيات أوروبا لكأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سيكون الإيطالي دانييلي دي روسي، والهولندي رافائيل فان دير فارت، ضمن المساعدين عند سحب قرعة مرحلة التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2022، والتي ستقام الإثنين المقبل في سويسرا.

وكان دي روسي ضمن الفريق الإيطالي الذي توج بمونديال 2006 في ألمانيا، وكذلك شارك في مونديالي جنوب أفريقيا 2010 والبرازيل 2014، ودافع عن قميص الأزوري 117 مرة، ويعد أحد أساطير روما.

بدوره، شارك فان دير فارت، الذي دافع عن قميص المنتخب البرتقالي 109 مرات، في مونديال ألمانيا وكذلك جنوب أفريقيا الذي وصلت فيه هولندا للوصافة بعد خسارتها في النهائي أمام إسبانيا (0-1).

كما لعب طوال مسيرته مع عدة فرق مثل أياكس وهامبورج وريال مدريد وتوتنهام.

وقال دي روسي "اللعب في كأس العالم والفوز باللقب، حلم كل لاعب كرة قدم. يوم الإثنين، سيكون هذا الحلم أقرب قليلا إلى 55 منتخبا أوروبيا ستعرف مصائرها في الطريق نحو مونديال 2022".

من جانبه، توقع فان دير فارت تصفيات "معقدة"، لاعتباره أنه "في السنوات الأخيرة رأينا أن المسافات بين المنتخبات أصبحت أقصر".