بعيدا عن الزمالك.. الأهلي خسر كأس مصر 6 مرات

يستعد النادي الأهلي لمواجهة منافسه طلائع الجيش غدا السبت في تمام الساعة الثامنة مساء علي ملعب برج العرب بالإسكندرية في نهائي بطولة كأس مصر.

ووصل فريق الأهلي إلى نهائي البطولة بعد الفوز علي الاتحاد السكندري بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد بينما وصل طلائع الجيش بعد إقصاء الزمالك في نصف نهائي البطولة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

ونعرض لكم تاريخ نهائيات كأس مصر بين الأهلي والأندية الأخرى:

-تأهل النادي الأهلي إلى نهائي بطولة كأس مصر للمرة 52 في تاريخه منذ إنشاء البطولة عام 1921.

-حقق الأهلي اللقب 36 مرة منها مرتان مناصفة مع الزمالك وحصل على مركز الوصافة 15 مرة .

-واجه النادي الاهلي الفرق الأخرى بعيدا عن القطب الثاني للكرة المصري الزمالك في 31 مباراة حقق الفوز في 25 مواجهة وخسر 6 لقاءات.

-أول ألقاب الأهلي في بطولة كأس مصر موسم 1923-1924 " في الموسم الثالث للبطولة بعد الفوز علي فريق السكة الحديد بنتيجة اربعة اهداف مقابل هدف .

-وخسر الأهلي البطولة لأول مرة في تاريخه أمام الاتحاد السكندري موسم 1925-1926 -وفي موسم 1926-1927 حقق الأهلي الفوز بنتيجة خمسة اهداف دون رد أمام المصري البورسعيدي -وفي بطولة كأس مصر عام 1929 - 30 حقق الأهلي الفوز علي الاتحاد السكندري بنتيجة هدفين دون رد -موسم 1932-33 حقق فريق الأولمبي بطولة كأس مصر على الأهلي بعد الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد - بطوله الكأس عام 1936-37 حصد الأهلي لقب بطولة كأس مصر بعد الفوز على السكة الحديد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين - بطولة 1939-40 فاز الأهلي علي الترام بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ليحقق الاحمر البطولة - في عام 1944-45 حقق النادي الاهلي بطولة كأس مصر بالفوز على المصري البورسعيدي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين - 1945-46 حقق الأهلي اللقب بالفوز على السكة الحديد بنتيجة ثلاث اهداف دون رد - واجه النادي الأهلي منافسه المصري البورسعيدي وحقق بطولة كأس مصر عام 1946-47 بالفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف - وكانت أكبر نتيجة فوز للنادي الأهلي امام فريق الترسانة 6 أهداف دون رد في نهائي الكأس موسم 1949-1950 . - حقق النادي الاهلي بطولة الكأس عام 1950-51 بالفوز علي فريق السكة الحديد بنتيجة هدف نظيف - وبعد غياب موسمين عن النهائي عاد الأهلي لحصد اللقب عام 1955-56 بالفوز على الترسانة بنتيجة هدف دون رد - موسم 1960-61 حقق الأهلي الفوز على القناة بنتيجة خمسة أهداف نظيفة ليحصد الاحمر اللقب . - واجه النادي الأهلي منافسه الترسانة عام 1965-66 وحقق الأحمر اللقب بعد الفوز علي الشواكيش بنتيجة هدف دون رد - نجح الاتحاد السكندري في حصد اللقب بصعوبة أمام الأهلي موسم 1972-73 بعدما انتهت المباراة الاولى بالتعادل السلبي والفوز في المباراة الثانية بنتيجة هدفين مقابل هدف - وواصل الاتحاد السيطرة على الأهلي في كأس مصر خلال تلك الفترة وحصد اللقب موسم 1975-76 بالفوز علي الأحمر بنتيجة هدف دون رد - موسم 1980-81 حقق الأهلي البطولة بعد الفوز على المقاولون العرب بركلات الترجيح - 1982-83 الأهلي حقق اللقب بالفوز على المصري البورسعيدي بنتيجة هدف دون رد - وتكرر الأمر موسم 1983-84 وحصد اللقب على حساب الفريق البورسعيدي بالفوز بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف - وفي المشاركة الأولى للإسماعيلي في نهائي البطولة موسم 1984-85 حقق الاهلي الاهلي اللقب بعدما فاز علي الدراويش بنتيجة هدف نظيف - حافظ الأهلي على سجله الايجابي امام المصري البورسعيدي وحقق اللقب على حسابه موسم 2988-89 وفاز المارد الأحمر بنتيجة 3-0 - موسم 1990-91 وصل فريق أسوان لأول مرة في تاريخه الي نهائي بطولة كأس مصر وحصد الأهلي اللقب بعد الفوز علي زهرة الجنوب بنتيجة هدف دون رد - الأهلي حقق لقب كأس مصر موسم 1992-93 بعد الفوز علي غزل المحلة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل دفين - وفي المشاركة الأولى لفريق المنصورة موسم 1995-96 بنهائي كأس مصر حقق المارد الأحمر اللقب بعد الفوز علي البرتقالي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف - ونجح الاسماعيلي في ابعاد الاهلي عن البطولة موسم 1996-97 وحقق الدراويش اللقب بعد الفوز على الأهلي بنتيجة هدف نظيف -وفي الألفية الجديد وبالتحديد في موسم 2000-2001 حقق الأهلي لقب كأس مصر بالفوز علي غزل المحلة بنتيجة هدفين دون رد . -موسم 2002-2003 حقق الأهلي اللقب على حساب الاسماعيلي بعد الفوز بركلات الترجيح - موسم 2003-2004 حقق المقاولون العرب اللقب على حساب الأهلي بعد الفوز في المباراة النهائية بنتيجة هدفين مقابل هدف - موسم 2009-2010 خسر الأهلي اللقب أمام حرس الحدود والذي كان يقود طارق العشري في ذلك بركلات الترجيح - أخر لقب للنادي الاهلي في بطولة كأس مصر موسم 2016-2017 بعد الفوز على المصري البورسعيدي بنتيجة هدفين مقابل هدف .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعيدا عن الزمالك.. الأهلي خسر كأس مصر 6 مرات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.