أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يكشف المؤامرة على الزمالك بعد قليل.. الأهلي يحتوي غضب كهربا.. مصير السوبر الأفريقي

ننشر موقع "دوت الخليج" على مدار اليوم الجمعة مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :
حدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، السابق، اليوم، الجمعة، موعدا، للكشف عن المؤامرة التي يتعرض لها بالصوت والصورة.
نجح سيد عبدالحفيظ مدير الكره بالأهلي في احتواء غضب محمود عبدالمنعم كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم لغضبه الشديد نتيجة مشاركته كبديل في مباراتي الزمالك والاتحاد السكندري بدوري أبطال أفريقيا وكأس مصر في اللحظات الأخيرة.
أثار نادي نهضة بركان الجدل خلال الأيام الماضية، بإعلان رفضه خوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي، في القاهرة.
كشف مصدر بنادي الزمالك عن اهتمام مسؤولي القلعة البيضاء بحسم صفقة عبد الله بكري مدافع فريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم دفاع الفريق الأبيض بناء على طلب البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق.
أعلنت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني عن شروط ولائحة مسابقة الدورى الممتاز في الموسم الجديد.
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