عودة ميسي.. كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة قادش بـ الدوري الإسباني

أعلن رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة، عن قائمة البلوجرانا، استعدادا، لمواجهة قادش غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 12، من مسابقة الدوري الإسباني.

وشهد قائمة برشلونة عودة ليونيل ميسي بعد غيابه مباراة فرينكفاروسي المجري، التي أقيمت الأربعاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أوروبا، للراحة.

وجاءت قائمة برشلونة لمواجهة قادش كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن - نيتو.

خط الدفاع: جوردي ألبا - فيربو - لينجليت - مينجويزا - أراخو - ديست.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - سيرجيو روبيرنز - ألينيا - بويج - بيانيتش.

خط الهجوم: ميسي - كوتينيو - جريزمان - ديمبلي - برايثوايت - بيدري - ترينكاز.

يذكر أن برشلونة يحتل المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 14 نقطة.

في سياق آخر أفاد تقرير إسباني اليوم الجمعة، بأن المرشحين الرئيسيين لرئاسة نادي برشلونة، يتمنون رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر برنامج " الشيرنجيتو" الإسبانية، أن المرشحين الرئيسيين لرئاسة نادي برشلونة، يتمنون رحيل ميسي خلال الصيف المقبل، بسبب الأزمة الاقتصادية التي يمر بها النادي الكتالوني.

ونصح البرنامج الإسباني أعضاء برشلونة بمنح أصواتهم للمرشح الذي يتعهد بعدم بيع فاتي وليس ميسي، باعتبار فاتي مستقبل الفريق.

كان ميسي قرر الرحيل عن برشلونة خلال الصيف الماضي، إلا أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي السابق، أبلغ اللاعب الأرجنتيني بدفع 650 مليون يورو " قيمة الشرط الجزائي الموقع في عقده" من أجل الموافقة على رحيله.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة، في شهر يونيو المقبل، وبالتالي يحق له التوقيع لأي نادٍ، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، دون الرجوع لإدارة ناديه.

ويعد مانشستر سيتي الأقرب للتعاقد مع ليونيل ميسي حال قرر الرحيل عن برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي المقبلـ وفقا لتقارير صحفية إسبانية.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ ميسي 100 مليون يوور، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

وشارك ميسي مع برشلونة في 9 مباريات في الدوري الإسباني هذا الموسم، سجل خلالهما 4 أهداف وصنع هدفين.