أسوان يستعد للموسم الجديد بـ 3 وديات

استقر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان برئاسة سامى الشيشينى المدير الفنى للفريق ،علي خوض 3 مباريات ودية جديدة إستعداد للموسم الجديد بالدورى الممتاز .
وقرر الشيشينى خوض ثلاث مباريات ودية خلال معسكر الفريق بالقاهرة طبقا لرؤية الجهاز الفنى للاطمئنان علي جاهزية الصفقات الجديدة المنضمة حديثا لصفوف الفريق .
كما قرر خوض المواجهة الودية الأولي أمام فريق المقاولون العرب يوم السبت 5 من ديسمبر ،والمواجهة الثانية أمام فريق القومى الأحد 6 من ديسمبر ،علي أن يختتم الفريق المواجهات أمام الطيران يوم الثلاثاء 8 من ديسمبر .
ويذكر أنه قد سبق للفريق الأسوانى خوض 6 وديات بمعسكر الفريق إستعدادا للممتاز ،وحقق الفريق الأسوانى الفوز بالمواجهة الودية الأولي أمام فريق النجوم بهدفين نظيفين أحرزهما النجم عمرو ناصر .
كما حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان الفوز على نظيره فريق الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف في ثانى المباريات الودية للفريق الأسوانى ، بمعسكر الفريق بالمركز الاولمبى بالمعادي، استعدادا للموسم الجديد بالدورى الممتاز.
واحرز اهداف المباراه للفريق الأسوانى كريم الطيب قام بتسجيل الهدف الأول وعمرو ناصر يسجل الهدفين الثانى والثالث ،إستعدادا للموسم الجديد من دورى الأضواء والشهرة.
وخسر الفريق الأسوانى المواجهة الودية الثالثة أمام فريق الإنتاج الحربي بنتيجة 4/1 ،وحقق الفوز برابع المباريات التجريبية على جولدى 5/0 ،سجل الأهداف هيثم الفيل ،والنيجيرى ألكو بالة هدفين،وعمرو ناصر ،ومحمد جمال بيبو ركلة جزاء .
وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان المواجهة الودية الخامسة أمام فريق سيراميكا الصاعد حديثا للممتاز بهدف للاشئ .
وتعادل الفريق بسادس الوديات أمام فريق وادي دجله بهدفين لهدفين ،إستعدادا للدورى الممتاز .
يذكر أن مسئولي مجلس إدارة نادي أسوان تعاقدوا مع العديد من اللاعبين المميزين أبرزهم : -محمد العشرى مدافع طنطا -محمد إبراهيم الشهير "بسوستة"، لاعب الوسط المدافع لنادى المقاولون العرب -طه عادل مدافع نادي مصر -أحمد أيمن ظهير نادي النجوم علي سبيل الإعارة لمدة عام -تجديد تعاقد مهاجم الفريق أحمد عبد الظاهر -خالد وليد حارس مرمى وادي دجلة
أحمد سعيد أوكا لاعب وسط مهاجم فريق طنطا -أحمد سالم صافى لاعب نادي طنطا -محمد رجب قلب دفاع إنبي -عبدالوهاب إسماعيل ظهير أيسر المقاولون -خالد بسيونى وسط مدافع إنبي -أحمد خالد وسط مهاجم إنبي -عمرو ناصر مهاجم إنبي -عمر يوسف لاعب بالدرجة الأولى بالبرتغال -محمد أسامة لاعب وسط مهاجم فريق حرس الحدود -أحمد دحروج ظهير أيسر بترول أسيوط ، -عمر رضوان حارس الجونة والأهلي السابق لمدة موسم علي سبيل الإعارة . ورحل عن صفوف نادي أسوان كلا من : فادى فريد إلى صفوف فريق البنك الأهلى،وإبراهيم القاضى وإبراهيم جلال ومحمود نعيم لصفوف نادى إنبى، بينما رحل أحمد عامر إلى فريق الجونة، ومسعد عوض إلى وادى دجلة ،وكريم الطيب إلي نادي بيراميدز .
و أعلن مسئولو مجلس إدارة نادي أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان عن تشكيل الجهاز الفنى والإدارى والطبى للفريق الأول لكرة القدم لموسم 2021-2020.
وجاء تشكيل الجهاز كالآتى: المشرف العام على الكرة: مصطفى أمين، عضو مجلس الإدارة المدير الفنى: كابتن/ سامى الشيشينى مدرب عام: كابتن/ أمير عبد العزيز مدرب: كابتن / أحمد مصطفى بيبو مدرب: كابتن / أحمد سيد مارادونا مدرب حراس المرمى: كابتن / أحمد كمال مخطط أحمال: كابتن / سامح إسماعيل رئيس الجهاز الطبى: دكتور / محمد عبد الغفار أخصائى تأهيل: كابتن / وليد عبد الغفار مدلك: كابتن / محمد عبد الموجود مدلك: كابتن / محمد رجب مدير إدارى: كابتن / مصطفى الشرقاوى إدارى: كابتن/ محمود سمكة إدارى: كابتن/ فاروق زياد .
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