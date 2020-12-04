نيس يقيل مدربه باتريك فييرا

أقال نيس الفرنسي رسميا مدربه باتريك فييرا من منصبه الجمعة، بسبب النتائج السيئة في الآونة الأخيرة محليا وقاريا وآخرها الخسارة أمام باير ليفركوزن الألماني 2-3 في الدوري الأوروبي.

وقال النادي في بيان على موقعه الرسمي: "أبلغ مجلس الإدارة بعد الاجتماع مع فييرا على إثر نهاية المباراة بقراره وضع حد للتعاون بينهما".

وأكد البيان أن النادي أوكل مهمة الإشراف على الفريق لمساعد فييرا، الروماني-السويسري أدريان أورسيا اعتبارا من الجمعة.

وتابع إن فييرا: "منح قلبه وكل احترافيته بتصرف نادي نيس خلال مدة 30 شهرا في المغامرة المشتركة بينهما".



وسقط نيس أمام بايرليفركوزن الألماني في عقر داره في مسابقة الدوري الأوروبي مساء الخميس ليبدد آخر أمل له ببلوغ الدور الـ32، كما أنه تكبد خسارته الخامسة تواليا في مختلف المسابقات.

وكان نيس حل سابعا ثم خامسا في الموسمين الأولين لفييرا على رأس الجهاز الفني، لكنه يحتل المركز الحادي عشر حاليا في الدوري الفرنسي.

وتميز الفرنسي فييرا البالغ 44 عاما بمسيرة لافتة مع آرسنال الانجليزي، أحرز خلالها لقب الدوري ثلاث مرات، فيما أحرز لاعب الوسط الدفاعي لقبي كأس العالم مع منتخب بلاده في 1998 وكأس أوروبا 2000.

المصدر: وكالات