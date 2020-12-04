الرياضة

اكتمال النصاب القانوني للتسجيل فى عمومية نادى الزهور

0 نشر
0 تبليغ

اكتمل النصاب القانونى للجمعية العمومية العادية لنادى الزهور  بعد تسجيل ٥ الاف عضو من اللذين لهم حق الحضور والتسجيل وفقا لاحكام قانون الرياضة رقم  71 لسنة 2017 ولائحة النظام الأساسي لنادى الزهور المعتمدة من الجمعية العمومية.

حرص العديد من أعضاء الجمعية العمومية على الإشادة بالانجازات التى تحققت فى النادى على مدار السنوات السابقة منذ تولى المسئولية المجلس الحالى برئاسة الدكتور محمد الدمرداش سواء على المستوى الإنشائي والرياضى والاجتماعى الامر الذى جعل نادى الزهور يتقدم على منصة التتويج ويفوز بجائزة أفضل هيئة رياضية لعام 2020 .

كان فى استقبال أعضاء الجمعية العمومية الدكتور محمد الدمرداش والمستشار إيهاب الشريطى نائب الرئيس وعلى عادل امين الصندوق والمهندس أيمن بيرم والمهندس محمد مطيع والمهندس أحمد أسامة وشاهيناز احمد ومؤمن عادل

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اكتمال النصاب القانوني للتسجيل فى عمومية نادى الزهور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا