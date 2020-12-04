اكتمال النصاب القانوني للتسجيل فى عمومية نادى الزهور

اكتمل النصاب القانونى للجمعية العمومية العادية لنادى الزهور بعد تسجيل ٥ الاف عضو من اللذين لهم حق الحضور والتسجيل وفقا لاحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ولائحة النظام الأساسي لنادى الزهور المعتمدة من الجمعية العمومية.

حرص العديد من أعضاء الجمعية العمومية على الإشادة بالانجازات التى تحققت فى النادى على مدار السنوات السابقة منذ تولى المسئولية المجلس الحالى برئاسة الدكتور محمد الدمرداش سواء على المستوى الإنشائي والرياضى والاجتماعى الامر الذى جعل نادى الزهور يتقدم على منصة التتويج ويفوز بجائزة أفضل هيئة رياضية لعام 2020 .

كان فى استقبال أعضاء الجمعية العمومية الدكتور محمد الدمرداش والمستشار إيهاب الشريطى نائب الرئيس وعلى عادل امين الصندوق والمهندس أيمن بيرم والمهندس محمد مطيع والمهندس أحمد أسامة وشاهيناز احمد ومؤمن عادل