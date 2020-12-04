اكتمال النصاب القانوني للتسجيل فى عمومية نادى الزهور

اكتمل النصاب القانونى للجمعية العمومية العادية لنادى الزهور بعد تسجيل ٥ الاف عضو من اللذين لهم حق الحضور والتسجيل وفقا لاحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ولائحة النظام الأساسي لنادى الزهور المعتمدة من الجمعية العمومية.
حرص العديد من أعضاء الجمعية العمومية على الإشادة بالانجازات التى تحققت فى النادى على مدار السنوات السابقة منذ تولى المسئولية المجلس الحالى برئاسة الدكتور محمد الدمرداش سواء على المستوى الإنشائي والرياضى والاجتماعى الامر الذى جعل نادى الزهور يتقدم على منصة التتويج ويفوز بجائزة أفضل هيئة رياضية لعام 2020 .
كان فى استقبال أعضاء الجمعية العمومية الدكتور محمد الدمرداش والمستشار إيهاب الشريطى نائب الرئيس وعلى عادل امين الصندوق والمهندس أيمن بيرم والمهندس محمد مطيع والمهندس أحمد أسامة وشاهيناز احمد ومؤمن عادل
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