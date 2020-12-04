قبل نهائي كأس مصر ..الخطيب يدعم الفريق ومجلس الأهلي يحضر المباراة

غادر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي الي الاسكندرية لدعم الفريق الاول للكرة في مرانه الأخير قبل مواجهة طلائع الجيش المقرر لها مساء غد باستاد برج العرب علي لقب كأس مصر.

ومن المقرر أن يحضر مجلس إدارة الأهلي بكامل تشكيله للنهائي بإستثناء المهندس خالد مرتجي المتواجد خارج مصر لظروف صحيه.

نجح سيد عبدالحفيظ مدير الكره بالأهلي في إحتواء غضب محمود عبدالمنعم كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم لغضبه الشديد نتيجة مشاركته كبديل في مباراتي الزمالك والإتحاد السكندري بدوري أبطال أفريقيا وكأس مصر في اللحظات الأخيرة.

وتحدث عبدالحفيظ والجهاز الفني مع اللاعب حول الأمر بعد خروجه غاضبًا من مبارة الإتحاد السكندري حول أنه لم يعود لكامل لياقته الفنية والبدنية خاصة انه كان مصابًا بفيروس كورونا ولم يتدرب مع الفريق بشكل كافئ في الفترة الماضية وقبلها كان مصابًا وغاب عن مواجهة الوداد البيضاوي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.

ورغم غضب كهربا ، لكنه لم يفتعل ازمة وأكتفي بظهور علامات الوجوم علي وجه وعدم الإحتفال وتبادل التهاني مع زملائه عقب التاهل لنهائي كأس مصر، وأكد الجهاز الفني لكهربا أن هناك حالة تقدير واضح منهم لحماسه الشديد مع زملائه في الفترة الماضية ودعمهم ولو من الخارج للفوز وحصد البطولات خاصة أن تلك الفترة تحتاج إلي التكاتف وليس إلي الجوانب الشخصية ولا يهم من سيشارك أساسيًا بقدر تحقيق الأهداف المرجوه.

وتفهم اللاعب الأمر تمامًا خاصة في ظل صعوبة المرحلة التي تقضي بتغليب مصلحة الفريق بهدف تحقيق البطولات والتي سيكون أولها مباراة النهائي المقرر لها مساء غد أمام طلائع الجيش بإستاد برج العرب، ويختتم الفريق الأحمر تدريباته اليوم لخوض تلك المواجهة.