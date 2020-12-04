وجاءت قائمة طلائع الجيش لمواجهة النادي الأهلي كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد بسام – محمد شعبان خط الدفاع: أحمد علاء – حسين السيد – محمد ناصف – خالد سطوحي – علي الفيل – أحمد زولا – حسن مجدي – مصطفى الزناري خط الوسط: مهند لاشين – إسلام محارب – أحمد سمير – فرانك ستيفن – عمرو السيسي – إبراهيما كونيه – مصطفى جمال – توني جوميز خط الهجوم: عمرو مرعي – عمرو جمال – ناصر منسي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالأسماء.. قائمة طلائع الجيش أمام الأهلي في نهائي كأس مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.