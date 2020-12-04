وأضاف علاء خلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد: أنا ابن من أبناء النادي الأهلي وهذا شرف كبير لي ومنذ عام 2009 وأنا مع الأحمر وخرجت ثلاث سنوات فقط مع نادي إنبي وبعدها عدت إلى بيتي.
وأكمل: أشعر بسعادة كبيرة خلال تواجدي في النادي الأهلي وأتمنى أن أساهم خلال الفترة المقبلة مع الفريق الأول وأحقق البطولات المحلية والقارية.
وأردف: النادي الأهلي قادر على التتويج بميدالية في بطولة كأس العالم للأندية بعد تحقيق بطولة دوري أبطال أفريقيا كما فعلنا في موسم 2006 وحصدنا المركز الثالث عالميا.
وبسؤاله عن سبب تسميته بطارق حامد قال: زملائي في الفريق يشبهون طريقة لعبي بطريقة لعب نجم الزمالك لذلك أطلقوا علي اسمه وبالتأكيد هذا شرف كبير لي ولكن مثل الأعلي محمد شوقي نجم الأهلي ومنتخب مصر ومثلي الأعلي عالميا تشابي الونسو.
وأوضح: أسعي للمشاركة مع الفريق الأول لفترة المقبلة وهدفي الاحتراف من بوابة النادي الأهلي في المستقبل.
واختتم محمد علاء تصريحاته قائلا: أوجه الشكر للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على مجهوداته الكبيرة معنا في قطاع الناشئين وأهنئه ببطولة دورى أبطال أفريقيا لأنه صاحب دور كبير في تحقيقها.
وكانت لجنة التعاقدات حافظت على جوهرة المستقبل محمد علاء لاعب خط وسط الفريق مواليد 2000 وذلك لمدة أربعة مواسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وظهر علاء بشكل قوي خلال الفترة الماضية مع مواليد 2000 وقررت لجنة التعاقدات التعاقد معه و صعوده للفريق الأول وفريق 1999.
وحضر توقيع العقود كل من عمرو أنور المدير الفني، عماد أنور المدير الإداري، وخالد بيبو رئيس قطاع الناشئين، ميشال بروكيتش مشرف على القطاع في الأهلي ووكيل اللاعب تامر سمارة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد علاء ناشئ الأهلي: يشبهوني بـ طارق حامد.. وأحلم بالبطولات مع الفريق الأول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.