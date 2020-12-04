محمد علاء ناشئ الأهلي: يشبهوني بـ طارق حامد.. وأحلم بالبطولات مع الفريق الأول

أكد محمد علاء لاعب خط وسط النادي الأهلي مواليد 2000 بأنه سيبذل قصارى جهده لتحقيق البطولات المتاحة والعمل بكل طاقته للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وأضاف علاء خلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد: أنا ابن من أبناء النادي الأهلي وهذا شرف كبير لي ومنذ عام 2009 وأنا مع الأحمر وخرجت ثلاث سنوات فقط مع نادي إنبي وبعدها عدت إلى بيتي.

وأكمل: أشعر بسعادة كبيرة خلال تواجدي في النادي الأهلي وأتمنى أن أساهم خلال الفترة المقبلة مع الفريق الأول وأحقق البطولات المحلية والقارية.

وأردف: النادي الأهلي قادر على التتويج بميدالية في بطولة كأس العالم للأندية بعد تحقيق بطولة دوري أبطال أفريقيا كما فعلنا في موسم 2006 وحصدنا المركز الثالث عالميا.

وبسؤاله عن سبب تسميته بطارق حامد قال: زملائي في الفريق يشبهون طريقة لعبي بطريقة لعب نجم الزمالك لذلك أطلقوا علي اسمه وبالتأكيد هذا شرف كبير لي ولكن مثل الأعلي محمد شوقي نجم الأهلي ومنتخب مصر ومثلي الأعلي عالميا تشابي الونسو.

وأوضح: أسعي للمشاركة مع الفريق الأول لفترة المقبلة وهدفي الاحتراف من بوابة النادي الأهلي في المستقبل.

واختتم محمد علاء تصريحاته قائلا: أوجه الشكر للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على مجهوداته الكبيرة معنا في قطاع الناشئين وأهنئه ببطولة دورى أبطال أفريقيا لأنه صاحب دور كبير في تحقيقها.