الريشة الطائرة يوافق على إنشاء منطقة بالسويس

قرر مجلس إدارة اتحاد الريشة الطائرة برئاسة هشام التهامي، الموافقة على إنشاء منطقة بمحافظة السويس.

وتضم المنطقة كلًا من "مركز شباب الأربعين - مركز شباب عرب المعمل - مركز شباب سليم الحي - مركز شباب التوفيق - نادي منتخب السويس".

لتنضم منطقة السويس إلى منطقة بني سويف وهي المنطقة الأولى داخل اتحاد اللعبة.

ويسعى اتحاد الريشة الطائرة لنشر اللعبة في ربوع مصر طولًا وعرضًا خلال الفترة المقبلة.

في وقت سابق شارك السفير الياباني في البطولة الودية الأولى للريشة الطائرة الهوائية والتي أقيمت على الصالة المكشوفة باستاد القاهرة الدولي.

وشارك في البطولة 92 لاعب ولاعبة يمثلون عدة مناطق أهمها "القاهرة - بني سويف - السويس - بني سويف - المنصورة - المنوفية".

وحضر البطولة وشارك بها السفير الياباني في مصر نوكي ماساكي، إضافة إلى هشام التهامي رئيس اتحاد الريشة الطائرة، ومحمد كمال وشهاب يحيى أعضاء مجلس إدارة اللعبة، وزياد الشاذلي مدير عام التطوير والعلاقات الخارجية بقطاع الأندية بمجموعة طلعت مصطفى.

وعلى هامش البطولة قام هشام التهامي رئيس الاتحاد بتكريم اللاعبة الأولمبية هادية حسني والتي حصلت مؤخرًا على مقعد في مجلس النواب المصري في الإنتخابات الحالية.