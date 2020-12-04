تقارير سعودية تكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال آسيا بسبب النصر

كشفت تقارير صحفية سعودية البوم الجمعة، عن حقيقة تأجيل مباراة نهائي دوري أبطال آسيا 2020، بين نادي بيرسبوليس الإيراني، والمتأهل من منطقة الشرق الأوسط بعد نهاية المافسات .

وتأهل نادي بيرسبوليس الإيراني، إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2020، بعد الفوز على نادي النصر السعودي، في المربع الذهبي، في الوقت التي لا تزال تجرى فيه منافسات الشرق حاليًا.

وأفادت العديد من الأنباء عن طلب المحكمة الرياضية الدولية، من الاتحاد الآسيوي، تأجيل نهائي دوري الأبطال، المقرر إقامته في 18 ديسمبر الجاري، حتى إصدار القرار النهائي، في قضية النصر ضد بيرسبوليس.

ومن ناحية أخرى ، نقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن وجود مصادر بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تؤكد عدم صحة الأنباء المتداولة عن تأجيل نهائي دوري الأبطال.

وشددت المصادر وفقًا للصحيفة أن النهائي القاري الكبير، سيقام في موعده المقرره سابقًا، في الثامن عشر من ديسمبر 2020.

وكان فريق النصر السعودي قد قدم شكوى مؤخرًا ضد نادي بيرسبوليس، بعد مباراة نصف النهائي، بسبب إشراك الفريق الإيراني، لاعبين جدد تم تسجيلهم في القائمة الآسيوية، بالرغم من قرار "فيفا"، بمنع النادي من التعاقدات.

ورفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، شكوى النصر، ليقرر مجلس إدارة النادي يرئاسة صفوان السويكت ، تقديم طعن جديد، أمام لجنة الاستئناف، والتي رفضته أيضًا.

وفي آخر خطواته القضائية، أعلن نادي النصر، تصعيد القضية بشكل رسمي، إلى المحكمة الرياضية "كأس"، للحصول على حقه، وضمان التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2020.