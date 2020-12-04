كلوب يكشف موقف المصابين من مواجهة وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول موقف مصابي الريدز، من مباراة وولفرهامبتون، المقرر لها غدا، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 11، من مسابقة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقال يورجن كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة وولفرهامبتون:" لا أعلم بعد موقف أرنولد وكيتا من مباراة الغد، الثنائي سيشاركا في تدريبات اليوم، ودخولهما قائمة الفريق سيتوقف على حالتهما".

وتابع:" هناك فرصة لدخول أرنولد ويكتا قائمة المباراة، لكن لا أعرف ما إذا كان سيصبح بمقدورهما اللعب أم لا".

وواصل كلوب:" دخولهما القائمة سيعني جاهزيتهما بكل تأكيد، لكن لا أعلم ما إذا يستطيعان المشاركة من البداية، أم سيجلسان على دكة الاحتياط".

وأشار كلوب:" بخلاف أرنولد ونابي كيتا، لن تشهد مباراة وولفرهامبتون عودة أيا من المصابين الآخرين".