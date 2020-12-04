شاهد أحدث ظهور لـ أشرف بن شرقي على انستجرام

شارك المغربي اشرف بن شرقي لاعب الزمالك متابعيه وجمهوره صوره جديدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

وظهر اشرف بن شرقي بإطلالة كاجوال داخل سيارته أثناء قضاء إجازته ، نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

ورد أشرف بن شرقي،، على كلام أحمد حسام ميدو بشأن رحيله عن نادي الزمالك، وكتب قائلًا: "إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.. صدق الله العظيم".

جدير بالذكر أن ميدو قال خلال برنامجه قائلا: "أشرف بن شرقي لاعب مهم جدًا كان معه وكيله أول أمس داخل الزمالك وكان يطالب بالرحيل وهذا كلام غير مقبول.

وكشف كريم البلق، وكيل أعمال أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حقيقة طلبه الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء.

وقال "البلق": "أشرف بن شرقي مستمر مع الزمالك وعقده مستمر مع النادي لمدة موسمين".

وأكمل حديثه: "أشرف بن شرقي يعتبر نفسه ابنًا من أبناء نادي الزمالك بعد كل هذا التقدير الذي يلقاه من الجماهير".

وتابع وكيل اللاعب: "كل التصريحات التي خرجت في وسائل الإعلام عن تواجدي في النادي منذ يومين فهذا لم يحدث مطلقا، ولم أجلس مع المجلس السابق أو حتى اللجنة الحالية المكلفة بإدارة النادي لطلب رحيل أشرف بن شرقي".

وأضاف: "اللاعب يستبعد هذه الفكرة تمامًا، وما يقوله ميدو غير صحيح، وهو غير موفق دائمًا في تصريحاته وأخباره عن الزمالك في برنامجه، وكان يجب أن يراعي شعور جماهير نادي الزمالك في هذه الفترة".

وأتم: "لا أعلم لماذا يهاجم ميدو بن شرقي؟ وسبق له تحميله مسئولية هدف الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا".