عودة نابي كيتا وألكسندر أرنولد.. كلوب يزف بشرى لعشاق الريدز

وقال يورجن كلوب في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي لمباراة فريق ولفرهامبتون المقرر إقامتها الأحد القادم ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز: " لقد عاد نابي كيتا وألكسندر أرنولد إلى تدريبات الفريق وسيخوضون التدريبات الجماعية مع اللاعبين اليوم".
وتابع : " هناك العديد من الإصابات أمثال تياجو ألكانتارا الوافد الجديد و أوكسلاد تشامبرلين ننتظر شفائهم بفارغ الصبر".
وغاب الظهير الإنجليزي ألكسندر أرنولد عن صفوف فريق ليفربول منذ مباراة نادي مانشستر سيتي والتي أقيمت في الثامن من نوفمبر الماضي، بينما تعرض نابي كيتا للإصابة خلال مواجهة ليفربول أمام فريق ليستر سيتي، والتي أقيمت في الثاني والعشرين من الشهر ذاته.
وعانى فريق ليفربول من غيابات عديدة في الأسابيع الماضية منذ بداية الدوري الإنجليزي ، حيث ابتعد مدافعه الهولندي فيرجل فان دايك حتى نهاية الموسم، بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي في مباراة إيفرتون بعدما اصطدم بالحارس الإنجليزي بيكفورد.
ويحتل فريق ليفربول المركز الثاني برصيد 21 نقطة من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز خلف المتصدر توتنهام هوتسبر بفارق الأهداف، بينما يحتل فريق وولفرهامبتون المركز السابع، برصيد 17 نقطة.
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