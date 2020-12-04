عودة نابي كيتا وألكسندر أرنولد.. كلوب يزف بشرى لعشاق الريدز

زف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي بشرى سارة لعشاق الريدز بشأن عودة لاعبيه ألكسندر أرنولد والغيني نابي كيتا من الإصابة وجاهزيتهما للمباريات.

وقال يورجن كلوب في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي لمباراة فريق ولفرهامبتون المقرر إقامتها الأحد القادم ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز: " لقد عاد نابي كيتا وألكسندر أرنولد إلى تدريبات الفريق وسيخوضون التدريبات الجماعية مع اللاعبين اليوم".

وتابع : " هناك العديد من الإصابات أمثال تياجو ألكانتارا الوافد الجديد و أوكسلاد تشامبرلين ننتظر شفائهم بفارغ الصبر".