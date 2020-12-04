نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيرنانديز ينافس نجم تشيلسي على جائزة لاعب الشهر في الدوري الانجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة عن اللاعبين المرشحين للحصول على جائزة لاعب الشهر في البريميرليج عن شهر نوفمبر المنصرم.

وقال الحساب الرسمي للبريميرليج أن المرشحين للحصول على الجائزة هم :-

بنجامين بن تشيلويل (تشيلسي) - برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) - جاك جريليش (أستون فيلا) - بيير هويبيرج (توتنهام) - أنجيلو أوجبونا (وست هام يونايتد) - جيمس وارد براوس (ساوثهامبتون).

ويتصدر توتنهام هوتسبير جدول ترتيب البريميرليج برصيد 21 نقطة، بالتساوي مع ليفربول، بينما يأتي تشيلسي في الترتيب الثالث بـ19 نقطة.