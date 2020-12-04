نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لنهائي كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إستقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الأهلي على تشكيلة القلعة الحمراء التي تواجه فريق نادي طلائع الجيش لحساب مباريات نهائي كأس مصر يوم غداً السبت على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية.

ومن المُنتظر أن يدخل الأهلي المباراة بالأسماء التالية :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع : أيمن أشرف ، ياسر إبراهيم ، محمد هاني ، علي معلول.

خط الوسط : حمدي فتحي ، عمرو السولية ، حسين الشحات ، محمد مجدي أفشة ، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم : مروان محسن.

وكان الأهلي قد تأهل لنهائي كأس مصر بالفوز على فريق نادي الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء الماضي بهدفين مقابل هدف وقعهم محمد مجدي أفشة وحمدي فتحي