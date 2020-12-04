نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة موسيماني في نهائي كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يفاضل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بين الثنائي محمود عبد المنعم "كهربا" وطاهر محمد طاهر لخلافة الأنجولي جيرالدو في مباراة الغد أمام طلائع الجيش بنهائي كأس مصر.

الأهلي صعد إلى المباراة النهائية في بطولة كأس مصر، بعدما فاز على الاتحاد السكندري 2-1، فيما ألحق الطلائع الهزيمة 3-1 منافسه الزمالك.

واستقر موسيماني على عدم البدء باللاعب الأنجولي في مباراة الغد أمام طلائع الجيش، حيث يفاضل في الوقت الحالي بين كهربا وطاهر لإشراك أحدهما في التشكيل الأساسي للفريق الأحمر لمباراة الغد.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش مساء غد السبت على ستاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس مصر.