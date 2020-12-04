نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أرسنال القادمة في البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تُقام يوم الاحد القادم موقعة فريق نادي أرسنال ضد توتنهام هوتسبيرز والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد توتنهام لحساب مباريات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ومن المُنتظر ان تنطلق مواجهة الفريقين في تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

وقبل المباراة يحتل الريدز المركز الرابع عشر على سلم ترتيب البريميرليج برصيد ثلاثة عشر نقطة فيما يحتل توتنهام صدارة الدوري الإنجليزي برصيد إحدى وعشرين نقطة.