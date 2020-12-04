نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد الإله الحافيظي يتمرد على الرجاء المغربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسببت القمة المالية التي أغرى بها مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي قائد الفريق محسن متولي بالبقاء لمدة موسمين في أزمة مع بعض نجوم الفريق الآخرين.

وكان الرجاء قد أغرى متولي بالحصول على 550 ألف دولار في الموسم الواحد الأمر الذي جعل عبد الإله الحافيظي يرفض الإنضمام للمجموعة التي تستعد لمواجهة الفتح الرباطي.

وإشترط الحافيظي الحصول على مستحقاته التي تفوق مبلغ الـ400 ألف دولار من أجل العودة للتدريبات والمشاركة في المباريات مرة أخرى.