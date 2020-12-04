نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي غزال يقترب من الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الدولي المصري علي غزال المحترف في صفوف نادي لاريسا اليوناني، على فسخ تعاقده مع ناديه بالتراضي.

وعلق الحساب الرسمي لنادري لاريسا على موقع التواصل الاجتماعي (إنستجرام)، من خلال صورة لغزال، "نتمنى التوفيق لك يا علي في مسيرتك القادمة".

وينتظر عودة صاحب ال 28 عاما إلى القاهرة خلال الساعات القادمة، للانضمام لأحد فرق الدوري المصري.

وشارك غزال مع منتخب مصر في نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي أقيمت في مصر، وودعها الفراعنة من دور الستة عشر على يد جنوب أفريقيا.