نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبدالله جمعة يودع نجم الزمالك بعد رحيله عن الفريق برسالة مؤثرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعث عبد الله جمعة، لاعب نادي الزمالك، رسالة وداع لزميله في الفريق الكونغولي كابونجو كاسونجو، الذي رحل مؤخرًا عن صفوف القلعة البيضاء، خلال الأيام الماضية.

وقال جمعة في رسالته لكاسونجو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا:" سأفتقدك وأتمنى لك الأفضل في حياتك كابونجو كاسونجو".

يذكر أن مسئولو الزمالك قرروا في وقت سابق، الاستغناء عن كابونجو كاسونجو ، ورفعوا اسمه من قائمة الفريق بالموسم الجديد.

يذكر أن عبد الله جمعة يواصل غيتبه عن تدريبات الزمالك مؤخرًا بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا، قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وطلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر، حيث لا يزال يعاني من الإصابة بالفيروس.