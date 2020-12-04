الرياضة

مواعيد مباريات الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي الكرة الأوروبية في كل مكان، مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي ستشهد مواجهات نارية.

حيث يلتقي برشلونة الإسباني أمام نظيره يوفنتوس الإيطالي، بالإضافة إلى مباراة ريال مدريد أمام نظيره بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي"، مواعيد مباريات الجولة المقبلة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

"مباريات الثلاثاء"

زينيت × بوروسيا دورتموند.

لاتسيو × كلوب بروج.

برشلونة × يوفنتوس.

تشيلسي × كراسنودار.

لايبزيج × مانشستر يونايتد.

دينامو كييف × فرينكفاروسي.

باريس سان جيرمان × بلدية أسطنبول.

رين × إشبيلية.

"مباريات الأربعاء"

ميدتييلاند × ليفربول.

أياكس × أتلانتا.

بايرن ميونيخ × لوكوموتيف موسكو.

ريال مدريد × بوروسيا مونشنجلادباخ.

سالزبورج × أتلتيكو مدريد.

مانشستر سيتي × أولمبيك مارسيليا.

إنتر ميلان × شاختار.

أولمبياكوس × بورتو.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا