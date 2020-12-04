نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مباريات مجموعة القاهرة بدوري القسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مباريات الأسبوع الأول لمجموعة القاهرة، بدوري القسم الثالث، في الثانية والنصف من عصر السبت، للموسم الجديد 2020-2021.

ويستعرض "الفجر الرياضي" مباريات السبت في إفتتاح منافسات المجموعة السادسة :

1- بهتيم مع البلاستيك



في مواجهة قوية ومرتقبة في ديربي شبرا، يحل فريق البلاستيك بقيادة تامر عبد الخالق ضيفاً ثقيلاً على فريق بهتيم بقيادة أحمد رضوان.



2- الشمس مع العبور



يستضيف فريق الشمس بقيادة أحمد علي نظيرة فريق العبور بقيادة عطيه السيد في لقاء صعب ومرتقب للفريقين.



3- مصر للتأمين مع قليوب



يخوض فريق مصر للتأمين بقيادة عمرو عبده لقاء مواجهة هامة أمام فريق قليوب بقيادة هشام السيد الوافد الجديد للقسم الثالث.



4- اتحاد الشرطة مع إسكو



يلعب فريق اتحاد الشرطة بقيادة محمود سعيد لقاء هام مع فريق أسكو الصاعد من القسم الرابع بقيادة أشرف أبو رجيلة.



5- ايروسبوت مع بنها



يستضيف فريق ايروسبوت بقيادة هشام يكن الوافد الجديد نظيرة فريق بنها بقيادة سعيد مدبولي ويبحث كلاهما عن أول فوز بالمسابقة.



6- المرج مع ألماظة

يحل فريق ألماظة بقيادة جمال ترك ضيفاً على فريق المرج بقيادة على سليمان .

7- الأميرية مع الغابة



يواجه فريق الأميرية بقيادة خالد سعد فريق الغابه بقيادة عمرو الدالى ويسعى كلاهما لحصد الثلاث نقاط في بداية الموسم.



8- سراى القبه مع طوخ



يلتقي فريق فريق سراى القبه مع فريق شباب طوخ في مواجهة صعبة لكلا الفريقان بحثاً عن أول فوز بالموسم.

