نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مباريات مجموعة القاهرة بدوري القسم الثالث في المقال التالي
ويستعرض "الفجر الرياضي" مباريات السبت في إفتتاح منافسات المجموعة السادسة :
1- بهتيم مع البلاستيك
في مواجهة قوية ومرتقبة في ديربي شبرا، يحل فريق البلاستيك بقيادة تامر عبد الخالق ضيفاً ثقيلاً على فريق بهتيم بقيادة أحمد رضوان.
2- الشمس مع العبور
يستضيف فريق الشمس بقيادة أحمد علي نظيرة فريق العبور بقيادة عطيه السيد في لقاء صعب ومرتقب للفريقين.
3- مصر للتأمين مع قليوب
يخوض فريق مصر للتأمين بقيادة عمرو عبده لقاء مواجهة هامة أمام فريق قليوب بقيادة هشام السيد الوافد الجديد للقسم الثالث.
4- اتحاد الشرطة مع إسكو
يلعب فريق اتحاد الشرطة بقيادة محمود سعيد لقاء هام مع فريق أسكو الصاعد من القسم الرابع بقيادة أشرف أبو رجيلة.
5- ايروسبوت مع بنها
يستضيف فريق ايروسبوت بقيادة هشام يكن الوافد الجديد نظيرة فريق بنها بقيادة سعيد مدبولي ويبحث كلاهما عن أول فوز بالمسابقة.
6- المرج مع ألماظة
يحل فريق ألماظة بقيادة جمال ترك ضيفاً على فريق المرج بقيادة على سليمان .
يواجه فريق الأميرية بقيادة خالد سعد فريق الغابه بقيادة عمرو الدالى ويسعى كلاهما لحصد الثلاث نقاط في بداية الموسم.
8- سراى القبه مع طوخ
يلتقي فريق فريق سراى القبه مع فريق شباب طوخ في مواجهة صعبة لكلا الفريقان بحثاً عن أول فوز بالموسم.