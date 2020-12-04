نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على لقاءات الجولة الإفتتاحية للمجموعة السابعة بالقسم الثالث في المقال التالي
أبو شحاتة و النوبة
يحل فريق النوبة السويسي ضيفا على نظيره أبو شحاتة بالإسماعيلية ، ويتطلع الفريقان لحصد الفوز ويقود الفريق السويسي فنيا صلاح عثمان ، فيما يتولى مهمة أبو شحاتة حودة فرج .
القنطرة غرب و رأس البر
تقام بملعب شباب الرياح ، ويعد القنطرة من الفرق التي صعدت حديثا و يتولى مهمته فنيا محمد عبد الرحمن ، فيما يتولى مهمة رأس البر المدير الفني أيمن حواس .
الشهداء و أبو صوير
ديربي بين أبناء الإسماعيلية ، ويتولى مهمة الشهداء فنيا أحمد سعيد ، فيما يتولى مهمة أبو صوير أحمد علي .
كهرباء الإسماعيلية و المطرية
تشهد تنافس كبير بين الكهرباء الذي يعد من أكبر فرق الإسماعيلية بالقسم الثالث ويقوده فنيا جمال البحيري ، أما المطرية الوافد الجديد على المجموعة قادما من مجموعة الدقهلية ويقوده فنيا عماد الألفي .
بورفؤاد و ميت الخولي
فريق بورفؤاد الذي نافس حتى الجولة الأخيرة على حجز بطاقة صعود ، ويتولى مهمته محمد ياسين ، أما ميت الخولي فيقوده حربي سالم .
دمياط و غزل السويس
تقام بملعب رأس البر ، ويقود فريق دمياط فنيا أحمد فكري الصغير ، أما الغزل فيقوده فنيا محمد محمود .
سماد السويس و الرباط و الأنوار
يقام على ملعب السماد الرئيسي ، ويقود الفريق السويسي فنيا بقيادة فرانك مينتا ، أما الرباط و الأنوار فهو صاعد حديثا بعد التألق بالترقي ويقوده فنيا ابراهيم العربي .