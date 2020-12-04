نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على لقاءات الجولة الإفتتاحية للمجموعة السابعة بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق غدا السبت لقاءات الجولة الأولى للمجموعة السابعة من دوري القسم الثالث ، والتي تشهد إقامة 7 مباريات تنطلق جميعها في تمام الساعة الثانية و النصف عصرا .

أبو شحاتة و النوبة

يحل فريق النوبة السويسي ضيفا على نظيره أبو شحاتة بالإسماعيلية ، ويتطلع الفريقان لحصد الفوز ويقود الفريق السويسي فنيا صلاح عثمان ، فيما يتولى مهمة أبو شحاتة حودة فرج .

القنطرة غرب و رأس البر

تقام بملعب شباب الرياح ، ويعد القنطرة من الفرق التي صعدت حديثا و يتولى مهمته فنيا محمد عبد الرحمن ، فيما يتولى مهمة رأس البر المدير الفني أيمن حواس .

الشهداء و أبو صوير ديربي بين أبناء الإسماعيلية ، ويتولى مهمة الشهداء فنيا أحمد سعيد ، فيما يتولى مهمة أبو صوير أحمد علي .

كهرباء الإسماعيلية و المطرية تشهد تنافس كبير بين الكهرباء الذي يعد من أكبر فرق الإسماعيلية بالقسم الثالث ويقوده فنيا جمال البحيري ، أما المطرية الوافد الجديد على المجموعة قادما من مجموعة الدقهلية ويقوده فنيا عماد الألفي .

بورفؤاد و ميت الخولي فريق بورفؤاد الذي نافس حتى الجولة الأخيرة على حجز بطاقة صعود ، ويتولى مهمته محمد ياسين ، أما ميت الخولي فيقوده حربي سالم .