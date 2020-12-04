السومة ولوشيسكو يفوزان بجائزة لاعب ومدرب الشهر في الدوري السعودي

كشفت رابطة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان " الدوري السعودي" عن الفائزين بجوائز الأفضل في المسابقة عن شهر نوفمبر المنقضي.

واختارت الرابطة، السوري عمر السومة، مهاجم فريق أهلي جدة، للفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي عن شهر نوفمبر.

كما اختارت الرابطة، الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق الهلال، للفوز بجائزة أفضل مدرب في الدوري السعودي عن شهر نوفمبر.

واختارت الرابطة، أمين بخاري، حارس مرمى فريق العين، للفوز بجائزة أفضل حارس مرمى في الدوري السعودي عن شهر نوفمبر المنقضي.

الرابطة اختارت أيضًا، عبدالإله العمري، لاعب فريق النصر، للفوز بجائزة أفضل لاعب صاعد في الدوري السعودي عن شهر نوفمبر المنقضي.

وشارك السومة في 3 مباريات مع أهلي جدة في شهر نوفمبر المنقضي، وأحرز 4 أهداف وسدد 5 تسديدات على المرمى وصنع 7 فرص للتسجيل لزملائه.