إكرامي يثير الجدل مجددا: الخطيب مش هيخلد في رئاسة الاهلي| شاهد

أكد إكرامي الشحات حارس مرمى النادي الأهلي السابق أن رمضان صبحي زوج إبنته لم يتحدث معه نهائيًا بشأن مفاوضات بيراميدز أو الإنتقال له مشيرًا إلى أن محمود الخطيب رئيس الشياطين الحمر لن يخلد في رئاسة الأحمر.

وقال إكرامي الشحات في تصريحات تليفزيونية: " أقسم بالله أن رمضان صبحي زوج ابنتي لم يتحدث معي في أي شيء يخص قراره بالانتقال إلى بيراميدز ولم أعلم بالمفاوضات من الأساس ، وسأحاسب على ذلك أمام الله".

وتابع: " فوجئت بشأن إنتقاله إلى بيراميدز من مسؤول في النادي الأهلي ولكن لم ياومني فهو قام بإخباري فقط ، وقتها اتصلت برمضان صبحي ووجدت هاتفه مغلق ثم قمت بالإتصال بشريف إبني وأخبرني بكل شئ وأكد لي إنضمام رمضان لنادي بيراميدز".

وأضاف : " لماذ يحدث خصام بيني وبين محمود الخطيب ، هو لم يتحدث معي على الإطلاق في هذا الموضوع ، نحن أصدقاء منذ 45 عام ، فهي لن تنتهي بسبب ذلك الموقف ، فمحمود الخطيب لن يخلد في رئاسة الأهلي".

واختتم : " محمود الخطيب من أفضل اللاعبين الذين أنجبتهم الكرة المصرية بل الأعظم ، فهو حقق طفرة سواء على مستوى تحقيق البطولات أو الإنشاءات ، وأعتقد أنه لن ينسى 45 عام صداقة بسبب إنتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز".

يذكر أن رمضان صبحي قد انتقل مؤخرًا إلى نادي بيراميدز قادمًا من هادرسيفيلد الإنجليزي مقابل 5 ملايين جنيه إسترليني حسبما أعلن الفريق السماوي منذ وقت مضى.