إكرامي يثير الجدل مجددا: الخطيب مش هيخلد في رئاسة الاهلي| شاهد

وقال إكرامي الشحات في تصريحات تليفزيونية: " أقسم بالله أن رمضان صبحي زوج ابنتي لم يتحدث معي في أي شيء يخص قراره بالانتقال إلى بيراميدز ولم أعلم بالمفاوضات من الأساس ، وسأحاسب على ذلك أمام الله".
وتابع: " فوجئت بشأن إنتقاله إلى بيراميدز من مسؤول في النادي الأهلي ولكن لم ياومني فهو قام بإخباري فقط ، وقتها اتصلت برمضان صبحي ووجدت هاتفه مغلق ثم قمت بالإتصال بشريف إبني وأخبرني بكل شئ وأكد لي إنضمام رمضان لنادي بيراميدز".
واختتم : " محمود الخطيب من أفضل اللاعبين الذين أنجبتهم الكرة المصرية بل الأعظم ، فهو حقق طفرة سواء على مستوى تحقيق البطولات أو الإنشاءات ، وأعتقد أنه لن ينسى 45 عام صداقة بسبب إنتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز".
يذكر أن رمضان صبحي قد انتقل مؤخرًا إلى نادي بيراميدز قادمًا من هادرسيفيلد الإنجليزي مقابل 5 ملايين جنيه إسترليني حسبما أعلن الفريق السماوي منذ وقت مضى.
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